Bilal Erdoğan, Ağrı’da gençlerle buluştu: Yerli ve milli sosyal medya vurgusu!

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim çok zengin ve güçlü bir tarihi birikimimiz var. İslam, Osmanlı, Anadolu veya Selçuklu medeniyeti olsun hepsinin inanılmaz bir zenginliği var ve bunlar global, küresel ölçekli medeniyetler. Bu şehrin veya bu milletin medeniyeti değil. Bunlar, Hristiyan, Müslüman, Yahudi bütün din mensuplarının bir arada yuva olmuş medeniyetlerdir. Selahaddin Eyyubi'nin fethettiği Kudüs'te bütün din mensupları huzur içerisinde yaşamışken, bugün Yahudi'nin hükmettiği Kudüs'te Müslüman'a nefes almak yasak. Böyle bir dünyada yaşıyoruz."

Gençlerin geçmişini bilmesi gerektiğini ve bunun için de kitap okumaları gerektiğini anlatan Erdoğan, "Dünyanın tekrardan bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza ve bu toplumun merhametine ihtiyacı var. O merhamet toplumunun birikiminin yansıması olan kültürel ögelerimizi gençlerimiz tanısınlar. Emin olun ki tanıdıkları zaman seviyorlar. Biz yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz." diye konuştu.