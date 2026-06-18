Bu parkı hatırlayan var mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer tarafından Karşıyaka Mavişehir Sahili'nde yapımına başlanan Flamingo Parkı, Cemil Tugay'ın İZBB Başkanı seçilmesi ile birlikte yarım kaldı. Milyonlarca liralık yatırımın Tugay tarafından çürümeye terk edilmiş olması tepkileri de beraberinde getirdi. MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser, Mavişehir sahilindeki Flamingo Doğa Parkı projesinin tamamlanmadığını belirterek, projenin atıl durumda bırakıldığını söyledi.

Altınkeser, projenin bugün hâlâ bitirilmediğini ifade ederek, "Tunç Soyer döneminde başlayıp, Cemil Tugay tarafından tamamlan(a)mayarak atıl durumda bırakılan projelerden biri de Flamingo Doğa Parkı. Mavişehir sahilinde 135 bin metrekare alanda tasarlanan proje, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından 2022 yılında başlatılmış ve 2024 yılının başında bitirileceği açıklanmıştı" dedi. Projenin bölgedeki kuş popülasyonu için yeni yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğini belirten Altınkeser "Projenin her aşamasında bulunan dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay; projenin bölgenin doğal dokusunu geri kazandırmayı ve insanları doğal yapıyla buluşturmayı hedeflediğini söylemişti ama bu önemli projeyi yarım bırakarak yine sözünü tutmadı" ifadelerini kullandı.

DOĞA PARKI OLACAKTI ŞANTİYE OLARAK KALDI

Mavişehir sahilinin her gün binlerce İzmirli tarafından kullanıldığını belirten MHP'li Bahadır Altınkeser "Şu anki değeri yaklaşık 200 milyon TL olan bu proje, iş bilmez CHP belediyeciliği yüzünden bugün tellerle çevrili bir şantiye durumunda" dedi.