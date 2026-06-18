Cansel Tuncer’in mal varlıklarına el konuldu

Cansel Tuncer’in mal varlıklarına el konuldu
Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet' suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında, taşınmaz edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu tespit edilen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınan Tuncer'in eşi V. T. ve kayınvalidesi N.T.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken 7'si adliyeye sevk edildi. Zanlılardan V.T., D.A., E.B., Ş.A. ve N.I. tutuklanırken, B.A. ve N.T. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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