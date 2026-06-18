Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinledi, Meloni sigarayı bıraktı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine aylar önce verdiği sözü tutarak sigarayı bıraktığını duyurdu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Ekim 2025'te Mısır'daki zirvede bir araya gelmişti.

Başbakan Meloni'nin sigara içtiğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" demişti. 16 Haziran'da İtalya Başbakanı Meloni'nin geçtiğimiz ay sigarayı bıraktığını açıklaması üzerine Yeşilay da resmi hesaplarından "Cumhurbaşkanımızın tavsiyesine kulak verenler listesine Meloni de eklendi. Aramıza hoş geldin Meloni" mesajıyla tebrik paylaşımında bulundu.