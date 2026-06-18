Emine Erdoğan, Bakan Kurum'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin, "Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Bakan Kurum’u kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'a, başta Sıfır Atık olmak üzere çevre politikalarına ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

'DAHA TEMİZ, DAHA YEŞİL BİR DÜNYA'

Bakan Kurum, "Ülkemizin dört bir köşesinde sürdürdüğümüz çalışmaların yanı sıra 'Daha temiz, daha yeşil bir dünya' anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi ve COP31 hazırlıklarımızı anlatarak istişare ettik. Saygıdeğer Hanımefendi'ye, çevre konusundaki hassasiyeti, kıymetli destekleri ve nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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