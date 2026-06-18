FETÖ hükümlüsü ihraç astsubay Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay A.İ.Ç. (48), düzenlenen operasyonla yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY üyeliği suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.Ç.'nin saklandığı adres tespit edildi. A.İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.