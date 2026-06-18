‘İstanbul ihmali kaldırmaz’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "İstanbul Beklemez" kampanyası, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kampanya için hazırlanan afişlerle kentsel dönüşümden ulaşıma, eğitimden sağlığa, gençlik yatırımlarından çevre projelerine kadar İstanbul'da devam eden yatırımlar ve hizmetler kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kampanyanın temel mesajının "Dün yaptık, bugün de biz yapıyoruz" anlayışı olduğunu belirterek, İstanbul'da yatırımların devam ettiğine dikkati çekti. 2019'dan bu yana 994 bin konutun dönüştürüldüğünü, 270 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü ve 1 milyon 260 bin konutun daha dönüşüm kapsamına alındığını ifade etti. Eğitim yatırımları kapsamında 163 okul ve 3 bin 798 dersliğin tamamlandığını, 159 okul ve 3 bin 913 dersliğin yapımının devam ettiğini belirten Özdemir, sağlık alanında da 8 bin 238 yatak kapasiteli 13 hastanenin hizmete alındığını söyledi. Spor yatırımları kapsamında 13 tesisin tamamlandığını ifade eden Özdemir, çevre yatırımları çerçevesinde 7 milyon 788 bin metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçesinin hizmete açıldığını dile getirdi.

AYNI VİZYONLA DEVAM

"İstanbul, medeniyetimizin gözbebeğidir. Bu şehir ihmali kaldırmaz" diyen Özdemir, "Polemik bekletebilir, reklam bekletebilir ama depremi, ulaşımı ve gençlerimizin geleceğini bekletemezsiniz. AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de devletimiz bütün kurumlarıyla İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlattığı belediyecilik vizyonu, bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor" dedi.