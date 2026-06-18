MİT’ten DEAŞ’a kritik darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı ve kamplarda aktif görev yaptığı saptandı. Kazancı'nın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı'nın, Özgür Altun'un yakalanmasının ardından yerine geçerek Altun'un örgütsel faaliyetlerini devraldığı da belirlendi. MİT'in çalışmaları neticesinde, Ahmet Kazancı'nın, Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu tespit edildi. Ayrıca Kazancı'nın DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapacağı ve örgütsel çalışmalarını sürdüreceği saptandı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Elde edilen bilgiler üzerine MİT, operasyonun düğmesine bastı. Örgütsel faaliyetleri takip edilen Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladı. Kazancı ifadesinde; Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri, DEAŞ adına yürüttüğü medya propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini itiraf ederek detaylarını aktardı. Kazancı dün akşam Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.