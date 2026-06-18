Necip Fazıl’ın kaleminde milletimizin hikâyesi var
Şair ve düşünce insanı Necip Fazıl Kısakürek, Trabzon'da düzenlenen anma töreniyle yâd edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş irliğinde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Anma ve Ödül Töreni'nde, usta şairin kültürel mirası ele alındı. Törende konuşan yazar-şair Prof. Dr. Nurullah Genç, İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu dönemde Kısakürek'in "Sabır Taşı" piyesini keşfettiğini belirterek eserin kendisinde derin izler bıraktığını söyledi. Genç, "Bu milletin son yüzyılda yaşadığı dönüşümü anlatmak için Necip Fazıl'ın Sabır Taşı eserine bakmak yeterlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin göğü yıkılmasın diye mücadele eden adamdı. Bizim masallarımızı, hikâyelerimizi, tarihimizi, geçmişimizi okuyun ve çocuklarınıza öğretin. Kendi hikâyeleriyle büyümeyen gençler ve çocuklar, başka milletlerin hikâyelerinin parçası haline geliyor ve biz onları kaybediyoruz" dedi.