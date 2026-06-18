Sıfır Atık Vakfı’ndan Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Uyarısı
Sıfır Atık Vakfı'nca, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla çölleşme ve kuraklıkla mücadeleye dikkat çekildi. Vakıftan yapılan açıklamada, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesi, arazi bozulumunun önlenmesi ve ekosistemlerin onarılmasının iklim gündeminin ayrılmaz bir parçası olması gerektiği belirtildi. Türkiye'nin su miktarı bakımından "su stresi" yaşayan ülkeler arasında bulunduğu belirtilerek, su verimliliğinin artırılması, tarımda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, gıda israfının azaltılması ve doğal varlıkların korunmasının çölleşmeyle mücadelede etkili araçlar arasında bulunduğu değerlendirildi.