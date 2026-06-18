SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Partideki herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü belirten Tugay, "Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir" diye konuştu.

"BUTLAK BUTLAN CHP'Sİ BU MÜCADELENİN ÇATISI DEĞİLDİR"

Türkiye'nin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, hak ve refah için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inandığını belirten Tugay, "Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak " Mutlak Butlan CHP'si" bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım" diyerek istifasını açıkladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör