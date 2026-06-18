SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti
Son dakika haberleri... Mutlak Butlan kararı ile CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğu, 6 il başkanını ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve mevcut il yönetiminin görevden alınıp yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün atanmasıyla birlikte partide 'mutlak butlan' depremi yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu yönetimine rest çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, 'İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır' diyerek sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, parti içerisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla bildirdi.
"İL BAŞKANIMIZIN GÖREVDEN ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin maruz kaldığı 'Mutlak Butlan' kararı ve takip eden süreçte yaşananlar ile ilgili, "Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum" diyen Tugay, "Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır" ifadelerini kullandı.
"GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEMİZ KAÇINILMAZ"
Yeni yönetimle siyasi iradenin gözardı edildiğini ve bu durumun gelecekteki olayların da habercisi olacağını belirten Cemil Tugay, "Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.