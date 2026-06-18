SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti

Son dakika haberleri... Mutlak Butlan kararı ile CHP'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğu, 6 il başkanını ihraç istemiyle disipline sevk etti. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve mevcut il yönetiminin görevden alınıp yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün atanmasıyla birlikte partide 'mutlak butlan' depremi yeni bir boyut kazandı. Kılıçdaroğlu yönetimine rest çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, 'İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır' diyerek sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti
ERTAN GÜRCANER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, parti içerisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla bildirdi.

SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

"İL BAŞKANIMIZIN GÖREVDEN ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin maruz kaldığı 'Mutlak Butlan' kararı ve takip eden süreçte yaşananlar ile ilgili, "Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum" diyen Tugay, "Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

"GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEMİZ KAÇINILMAZ"

Yeni yönetimle siyasi iradenin gözardı edildiğini ve bu durumun gelecekteki olayların da habercisi olacağını belirten Cemil Tugay, "Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

"ÜYELER HAKSIZ VE HUKUKSUZ HEDEF YAPILIYOR"

Partideki herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü belirten Tugay, "Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir" diye konuştu.

SON DAKİKA | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP’den istifa etti

"BUTLAK BUTLAN CHP'Sİ BU MÜCADELENİN ÇATISI DEĞİLDİR"

Türkiye'nin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, hak ve refah için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inandığını belirten Tugay, "Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak " Mutlak Butlan CHP'si" bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım" diyerek istifasını açıkladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK #CEMİL TUGAY #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!