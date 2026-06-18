SON DAKİKA | MSB kaynaklarından NATO zirvesi açıklaması: Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. MSB, savunma sanayii, hudut güvenliği gibi birçok başlıkta geniş açıklamalarda bulundu.

MSB, "6 Temmuz 2023'te ilkini ve bugün 150'ncisini gerçekleştirdiğimiz düzenli Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantılarımıza her geçen gün artan katılımınızdan memnuniyet duyuyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin faaliyetlerinin kamuoyuna etkin, doğru ve objektif bir şekilde aktarılmasına yönelik özverili çalışmalarınızdan dolayı siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Geliştirdiği özgün platformlar ve ileri teknoloji ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât kabiliyetinin artırılmasına ve ülkemizin savunma gücünün geliştirilmesine önemli katkılar sunan TUSAŞ, sahip olduğu mühendislik yetkinliği, üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye'nin küresel savunma sanayiindeki konumunu daha da güçlendirmektedir." dedi.

MSB'den yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayii yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ'ta;

- 5'inci nesil Millî Muharip Uçağımız KAAN,

- İlk Millî Jet Eğitim Uçağımız Hürjet,

- İlk Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız Hürkuş,

- ANKA, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları,

- Gökbey ve Atak helikopterlerimizle,

- Uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Temel Eğitim Uçağımız Hürkuş ile İlk Millî Genel Maksat Helikopterimiz Gökbey'in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından hafta içerisinde;

- Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi'nde yer alan 20 mm silah sistemi, Macaristan'ın insansız kara aracına; 81 mm Havan namlu grubu ise Slovenya'nın paletli insansız kara aracına entegre edilerek Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarında ilk kez uluslararası kamuoyuna tanıtılmış,

- Mobil Araç Platformu (MAP) DUAL'in, PMT-76 platform makineli tüfek ile entegre edilerek test atış faaliyeti başarıyla gerçekleştirilmiş,

- Özbekistan makamları ile küresel barut ihracatına yönelik anlaşma imzalanmış,

- Çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığını artırmak amacıyla savunma sanayimiz tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen platformların envantere kazandırılması kapsamında, 20 Haziran'da İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda "Gemi Teslim ve Hizmete Giriş Törenleri" yapılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve Sayın Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirilecek törenler çerçevesinde;

- Contraamiral Roman (261) Korveti Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek,

- TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi,

- TCG Ç-161 Yeni Tip Çıkarma Gemisi,

- TCG Gökırmak Kıyı Römorkörü ile,

- Millî sistemlerle modernize edilen TCG 18 Mart Denizaltısı hizmete alınacak,

- 4'üncü İstif Sınıfı fırkateyn İçel'e bayrak çekilecek,

- Tepe Sınıfı Hava Savunma Harbi Muhribi Kocatepe'nin üst bina bloğu kızağa konulacak,

- Pirana Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ile fırkateynlerimize dikey iniş kalkış yapan BAYKAR Kalkan İHA envantere alınacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında; bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Sayın Bakanımız,

* 11 Haziran'da, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile Bakanlığımızda bir araya gelmiş,

* 15 Haziran'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"ne Komuta Kademesiyle katılmış,

* 16 Haziran'da, Irak'ın Ankara Askerî Ataşesi'ni kabul etmiştir.

* Sayın Bakanımız 17 Haziran'da, Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı ile Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık etmiş, Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştır.

* Aynı gün NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden ve NATO Daimî Temsilciliğimiz ile Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret eden Sayın Bakanımız,

* Bugün (18 Haziran) Brüksel'de icra edilen "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" ile "NATO Savunma Bakanları Toplantısı"na iştirak etmektedir.

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanacak destek ile bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında Sayın Bakanımız tarafından;

- NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan müttefikler arasında daima ilk beş içerisinde yer alan Türkiye'nin, başta NATO harekât ve misyonları olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılık duruşuna sağladığı katkılar,

- Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler ile %5 savunma harcaması hedefine yönelik çalışmalarımız ve bu konudaki kararlılığımız,

- Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde sağladığımız destek ve katkılar ile bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine yönelik diplomatik girişimlere verdiğimiz destek,

- Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile,

- İran-ABD Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır.

Sayın Bakanımız toplantılar vesilesiyle Fransa ve Hollandalı mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde savunma ve güvenlik gündemini, ikili ve çok taraflı ilişkileri ve iş birliğini geliştirme imkânlarını ele alacaktır.

Sayın Genelkurmay Başkanımız 16 Haziran'da;

- Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiş,

- Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) ile video telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirmiştir.

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız;

- 10-13 Haziran tarihleri arasında, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın davetlisi olarak Pakistan'a resmî ziyarette bulunmuş,

- 15 Haziran'da Mısır Arap Cumhuriyeti Askerî Ataşesi'ni kabul etmiştir.

Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın, 25-26 Haziran'da Belçika'ya resmî ziyaret gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız,

- 22 Haziran'da Romanya, 24 Haziran'da Moritanya'nın Hava Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlayacaktır.

16-17 Haziran'da İtalya ev sahipliğinde düzenlenen Görev Kuvveti Komutanlıkları (Commander Task Force-CTF) Komutanlar Toplantısı ve Deniz Girişimi Tavsiye Kurulu (Maritime Enterprise Advisory

Board-MEAB) Toplantısına, Güney Görev Grup Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından katılım sağlanmıştır.

Diğer yandan,

- "Türkiye-Malezya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı" 15-19 Haziran tarihleri arasında Malezya'da gerçekleştirilmekte,

- Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, 1'inci Ordu Komutanımız tarafından, 17-18 Haziran'da Yunanistan Kara Kuvvetleri Genel Müfettişi ziyaret edilmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde;

- 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,

- Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca;

- Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, 2 bin 112 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 534, engellenen kişi sayısı da 38 bin 305 olmuştur.

- Hafta içerisinde ayrıca, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram (778.391 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, eğitim ve tatbikat faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda;

- Letonya ve Polonya'da Baltops,

- Romanya'da Eurasian Partnership Mayın Karşı Tedbirleri Davet,

- Norveç, İsveç ve Finlandiya'da Ramstein Flag ile,

- Romanya'da Sea Breeze-I tatbikatları yarın (19 Haziran) sona erecektir.

7 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında;

- Japonya'da düzenlenen Live Minex,

- Estonya'da icra edilen Vigorous Warrior NATO Sıhhi Destek ile,

- Polonya'da gerçekleştirilen NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik (CWIX) tatbikatlarına katılım sağlanmakta,

- 15-25 Haziran tarihleri arasında Gürcistan'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı icra edilmektedir.

22-26 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı ile,

- Hava Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde, 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Konya'da "Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı"nın icra edilmesi,

Diğer yandan 19 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında;

- Almanya'da Sivil-Asker İş Birliği Quadriga,

- ABD'de Fleetex-250 ile,

- Norveç'te Steadfast Duel-2026 tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır.

"Belçika Deniz Kuvvetleri Günü"ne katılacak TCG Burgazada tarafından 17-19 Haziran tarihleri arasında Katanya/İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirilmekte olup gemimiz 23-25 Haziran tarihleri arasında Rota/İspanya'ya liman ziyareti yapacaktır.

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku tarafından 16-19 Haziran tarihleri arasında İzmir'e,

-Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Guepratte tarafından 18-23 Haziran tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

- Güvenli Akdeniz Operasyon Alanı görevi çerçevesinde, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Antonio Marceglia tarafından 20-23 Haziran tarihleri arasında,

- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 24-27 Haziran tarihleri arasında, Mersin'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

13 Haziran'da başlayan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubunun 10'uncu aktivasyon faaliyeti Batı Karadeniz'de 23 Haziran'a kadar devam edecektir.

Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat görevi kapsamında, TCG Sancaktar ve TCG Göksu tarafından 24-26 Haziran tarihleri arasında Beyrut/Lübnan'a liman ziyareti yapılacaktır.

14-21 Haziran tarihleri arasında Norfolk/ABD'ye liman ziyareti gerçekleştiren TCG Oruçreis gemimiz; 2-7 Temmuz tarihleri arasında "ABD'nin 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" etkinliklerine katılacaktır.

-"Zonguldak'ın Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında 21 Haziran'da, TCG Kilimli tarafından Zonguldak'a,

- "Turgut Reis'i Anma Etkinlikleri" çerçevesinde 23 Haziran'da bir yüzer unsurumuz tarafından Bodrum'a liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;

- 16 Haziran'da Ege'de, 17 Haziran'da Karadeniz'de eğitim uçuşları gerçekleştirilmiş,

- 15-19 Haziran tarihleri arasında, Açık Semalar Antlaşması kapsamında Bosna Hersek hava sahasında gözlem uçuşu yapılmaktadır.

19 Haziran'da;

- 4'üncü Aksaray Bilim Festivali kapsamında Aksaray'da,

- MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Uçak Bakım Okul Komutanlığı 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Gaziemir/İzmir'de,

- 21 Haziran'da "Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'' etkinlikleri kapsamında Kozlu/Zonguldak'ta muharip uçak geçişleri,

- 19-20 Haziran'da "Antidotum Airshow" çerçevesinde SOLOTÜRK tarafından Polonya'da gösteri uçuşu yapılması planlanmaktadır.

Diğer yandan,

- Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığımız tarafından, "KKTC Uluslararası Beylerbeyi Müzik Festivali" kapsamında 22-23 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde,

- Mehteran Birlik Komutanlığımızca, "Ayvaz Dede Şenlikleri" kapsamında, 23-29 Haziran tarihleri arasında Bosna Hersek'te,

Armoni Mızıkası Komutanlığımız tarafından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Etkinlikleri" kapsamında 24 ve 26 Haziran'da Azerbaycan'da konserler icra edilecektir.

8-12 Haziran tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Avrupa Bölgesel Atış Şampiyonası'nda:

Erkek Tabanca Takımımız 25 metrede;

- Askerî Çabuk Tabanca kategorisinde şampiyonluk,

- Merkez Ateşlemeli Tabancada 3'üncülük,

Kadın Tabanca Takımımız ise 25 metrede;

- Tabanca ve Tabanca Askerî Çabuk kategorilerinde 3'üncülük elde etmiştir.

Bu kapsamda; 15 ülke ve 112 sporcunun katıldığı şampiyonada ülke genel puan sıralamasında 2'nci olan TSK Spor Gücü Atış Takımımızı tebrik ediyoruz.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Bakanlığımız, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir.

Yeşil Vatanımızın korunmasına destek sağlamak amacıyla 2026 yılı yangın sezonu için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bulunan "Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü" kapsamında, planlanan hava araçları konuş yeri intikalleri tamamlanmıştır.

Yüksek teknolojiye dayalı imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstün harekât yeteneğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya,

- Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya,

- Üstlendiği tüm görevleri büyük bir azim ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Son olarak, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere sevgi, saygı ve fedakârlık timsali tüm babalarımızın Babalar Günü'nü şimdiden kutluyoruz.

MSB KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

"ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir.

Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.

KONYA'DA KONUŞLANDIRILAN SAMP-T VE ÇELİK KUBBE

NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır.

Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek "Tam Harekât Kabiliyeti"ne ulaşmıştır.

Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.

MİSAFİR ASKERÎ PERSONELİN TÜRKİYE'DEKİ KOMANDO EĞİTİMLERİ

Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

Hâlihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya'nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askerî Personele eğitim verilmektedir.

Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askerî Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir.

NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA GELİNEN SON DURUM

NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir.

Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir."