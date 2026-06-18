Veli Ağbaba’ya 500 bin TL aktardığı ortaya çıkmıştı! Tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi gözaltına alındı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında istenen MASAK kayıtlarının incelenmesinde, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın şüpheli para transferlerine rastlandı. Buna göre, Nermin Günay'ın hesabına da 500 bin lira yatırılmış gözüküyordu.

İmar yolsuzluğundan alınan rüşvetin 1/4'ünün danışman Özlem Akyılmaz üzerinden Veli Ağbaba'ya aktarıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma genişletilerek devam edildi. Nermin Günay'ın 27 Şubat 2024 tarihinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 bin TL havale gönderdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine tutuklu Başkan Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, Seferihisar Belediyesi operasyonuna bağlı olarak bugün gözaltına alındı. Nermin Günay, eşi Mustafa Günay'ın tutuklandığı soruşturmada da şirket yetkilisi sıfatıyla gözaltına alınmış ancak daha sonra mahkeme tarafından tutuksuz

yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör