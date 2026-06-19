4 milyonluk randevu yükü azaltıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında sağlık gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, MHRS'deki yoğunluğu azaltmak için yeni muayene üniteleri açıldığını ve uzman atamalarının ihtiyaçlara göre yapıldığını söyledi. MR randevularında, yapay zekâ destekli karar sistemlerinin yakında kullanılacağını ifade eden Memişoğlu, 11 şehir hastanesinin yapımının sürdüğünü, yoğun bakım kapasitesinin 48 bine ulaştığını ve bu rakamın Avrupa'daki yoğun bakım kapasitesinin yaklaşık 2.5 katı olduğunu kaydetti. Bakan Memişoğlu, "Hastanelerimizde 3 ay, 6 ay sonraya verilen bir MR randevusu yok. Bazı kontrol randevuları şüphe üzerine ileri tarihe verilebiliyor ancak biz bunları elektronik sistemimizle takip ediyoruz" dedi. Yapay zekâ müjdesini paylaşan Memişoğlu, "Yapay zekâ ile bir program oluşturduk. Bu program, hastalıklara göre hangi filmin çekilmesi gerektiği konusunda doktora tavsiyede bulunacak" dedi. Altyapıdaki devasa farkı rakamlarla anlatan Memişoğlu, "2002'de bu ülkede toplam MR sayısı sadece 58'di. Bugün ise en son model 1057 adet MR cihazımız var. Türkiye, cihaz ve altyapı bakımından dünyanın en kapsamlı ülkelerinden biridir" sözleriyle Türkiye'nin ulaştığı kapasiteyi gözler önüne serdi.