5 hücreden 175 gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla; DEAŞ Terör Örgütü'nün 'İdeoloji, Finans-Fon, Kripto Para, Medya, Propaganda' hücrelerine bağlı örgüt mensuplarının açık kimlikleri ve gizli faaliyetleri deşifre edildi. İstanbul Emniyeti de DEAŞ'ın gizli hücrelerine yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi. DEAŞ'ın "Finans-Fon' hücresine bağlı faaliyetler yürüten ve 'İnsani Yardım' adı ve izlenimi altında insanların duygularını istismar ederek yüklü paralar toplayan örgüt üyeleri, paraların DEAŞ'a aktarılmasını sağladı. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üyelik kayıtları bulunmayan söz konusu kişilerin, adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiye para transferleri yaptıkları saptandı. Terör örgütüne taban kazandırmak için gizli çalışmalar yürüten 5 hücreden 175 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı