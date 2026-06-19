Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten sokak çeteleriyle mücadele mesajı: Operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve milletin huzurunu hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelelerinin tavizsiz bir kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini, şehirlerin huzuruna ve gençlerin geleceğine kasteden hiçbir yapıya asla göz açtırmadıklarını vurgulayan Gürlek, "Bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; önde gelen sokak çetelerinden birine yönelik İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ illerimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Suç örgütleri ve çeteler, evlatlarımızı kendi karanlıklarına çekerken 'nasıl olsa yaşınız küçük, ceza almazsınız' diyerek kirli bir dezenformasyon kampanyası yürütmektedir. Cezaların daha da artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekle birlikte; çocukların örgüt üyeliği, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve yağma gibi nitelikli suçlara bulaştırılması halinde mevcut hukuk düzenimiz ağır yaptırımlar ön görmektedir.

Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."