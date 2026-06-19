AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nı ziyaret etti

İl Başkanı Av. Turgay Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları da yer aldı.

Ziyarette teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti teşkilatlarının Türkiye'nin geleceğine yön veren en önemli güçlerden biri olduğunu belirterek, "AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığımızda dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri ve samimi misafirperverlikleri için İl Başkanımız Av. Turgay Şahin'e ve önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Güçlü teşkilatlarımızla, milletimizden aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz." dedi.