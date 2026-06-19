Akıncı TİHA’dan Bozok’la hedefe tam isabet

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı. Baykar'ın sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'nın atış testine ilişkin görüntü paylaşıldı. Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya paylaşımında "Bayraktar AKINCI TİHA, BOZOK Lazer Güdümlü Mühimmat atış testini başarıyla tamamladı.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK mühimmatının hareketli hedefe karşı sergilediği başarılı performans; milli platformlarımız ile yerli ve özgün mühimmatlarımız arasındaki entegrasyon kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur." denildi. DHA