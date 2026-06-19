Ankara öncesi son buluşma
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi üye ülkelerin savunma bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO KarargÓAhı'nda düzenlenen son toplantılarına katıldı. Bakan Güler ikili görüşmeler kapsamında da Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldi. MSB'den Bakan Güler'in temaslarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile İran-ABD Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır" denildi. AA