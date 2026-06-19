Ankara’dan AP’ye tokat gibi cevap: Önyargılı ve çifte standartlı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na Ankara'dan çok sert tepki geldi. AK Parti kurmayları raporun nesnellikten uzak, siyasi önyargılarla dolu ve çifte standartlı bir yaklaşımla kaleme alındığını vurgulayarak metni kesin bir dille reddetti. Raporun Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekteki yapıcı rolünü görmezden gelen 'sığ' bir bakış açısının ürünü olduğuna dikkat çekildi.

İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin, algılar, polemikler, medya algıları, popülist siyasi söylemler üzerinden değil, müktesebatı esas alan ve objektif değerlendirmelerle geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "AB kendi ölçülerini ve süreçlerini işletmelidir diye inanıyorum" dedi.

SIĞ BİR BAKIŞ: AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Türkiye Raporu, ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu çok yönlü gelişim iradesini, bölgesel ve küresel ölçekte üstlendiği yapıcı rolü ve insanlık adına sergilediği vicdani duruşu kavrayamayan sığ bir bakış açısını yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

SİYASİ REFLEKSLERİN ETKİSİ ALTINDA:

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Rapor, dengeli ve objektif bir değerlendirmeden ziyade, Türkiye'ye ilişkin yerleşik önyargıların ve siyasi reflekslerin etkisi altında kalmıştır" dedi.

ÇİFTE STANDARTLI: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, raporun tamamen sübjektif değerlendirmeler içeren, siyasi önyargılarla hazırlanmış, çifte standartlı bir yaklaşımın açık örneği olduğunu söyledi.