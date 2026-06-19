Ay Yıldızlı karargâhta NATO resepsiyonu

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) 53'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle TUSAŞ Kahramankazan Yerleşkesi'nde yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO zirvesi hazırlıklarına dair bilgiler verdi: "NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay Yıldız Karargâhımızda konuk savunma bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna karargâhın yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir."

KONYA'YA SAVUNMA SİSTEMİ

NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi dün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlandırıldı.