Başkan Erdoğan: Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

Başkan Erdoğan: Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum

Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Millî Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum.

Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #PARAGUAY

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