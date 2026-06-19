Başkan Erdoğan: Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.
Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Millî Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum.
Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum."
Millî Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. 🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2026
Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum.
Haber Girişi