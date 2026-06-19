Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: Sizler bu ülkenin teminatısınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan mesajında "Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj: Sizler bu ülkenin teminatısınız
AA

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın YKS'ye girecek tüm gençlere yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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