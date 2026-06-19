Beylikdüzü imar soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı yapıların ruhsat projelerine aykırı şekilde inşa edildiğini tespit etti.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİNDE İSKAN USULSÜZLÜĞÜ

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, İmamoğlu inşaat firmasının yapı müteahhitliğini üstlendiği 4 farklı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, söz konusu yapılara Beylikdüzü Belediyesi tarafından tüm bu aykırılıklara rağmen Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği ortaya çıktı.

27 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, Beylikdüzü Belediyesi çalışanı mimar, mühendis ve şehir plancıları, inşaat mühendisleri, bazı yapı denetim firmalarının ortakları ile İmamoğlu İnşaat AŞ şantiye şeflerinin aralarında olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 27'si gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

SEVK YAZISININ DETAYLARINA ULAŞILDI

Savcılık ifade işlemlerinin 16 ismi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan parselin ilk olarak 634 ada 5 parsel için oluşturulduğu, daha sonra feshedildiği ardından ada-parsel numarası, yapı adresi ve müteahhit bilgileri değiştirilerek başka parseller için kullanılmış gibi gösterildiği anlatıldı.

İMAMOĞLU İNŞAATIN PROJEYE KIYAK

Böylece yapının kimlik belgesi niteliğindeki evrakların düzenlendikleri parseller dışında kullanıldığı ve mevzuata aykırı şekilde yeniden düzenlendiği sevk yazısında aktarıldı. 1185 ada 5 parsel ve 727 ada 2 parsel üzerinde İmamoğlu İnşaat tarafından 2022 ve 2023 yıllarında "In Mari Prime", "In Mari Oksijen" ve "In Mari Beylikdüzü" projeleri hayata geçirildiği belirtildi.

HAKSIZ MENFAAT

Sevk yazısındaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporları ile dosyada bulunan bilirkişi raporlarının, bu projelerde ruhsata ve imar mevzuatına aykırılıklar bulunduğunu yer aldı. Projelerde gizli emsal artışları yapıldığı, bu yöntemle satılabilir alanların artırıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı belirtildi.

YAPI DENETİM FİRMALARI ÖNCEDEN AYARLANDI

Ayrıca yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen önceden belirlenen yapı denetim firmalarının aykırılıkların görmezden gelindiğine değinildi. Bazı şüpheliler tarafından yapılarda ruhsata aykırı durum bulunmadığı yönünde gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği aktarıldı. Sevk yazısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Beylikdüzü Belediyesi'ne ruhsatın uygun olup olmadığı dair müzekkere yazdığı ancak ruhsata aykırılık bulunmadığı yönünde gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunulduğu anlatıldı.

12 TUTUKLAMA

Sulh Ceza Hakimliği 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.