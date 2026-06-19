‘Cinsel saldırı’ suçundan da tutuklama kararı verildi
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturmaya bir yenisi eklendi. Özcan, müşteki Ö.Ç.'nin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet üzerine başlatılan "kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı" soruşturması kapsamında tutuklandı. Aynı dosyada şoförü S.Ç. hakkında da tutuklama kararı verildi. Özcan, 28 Şubat operasyonunda gözaltına alınmış, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmıştı. Hakkında ayrıca 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti. AA