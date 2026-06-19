Doğu Akdeniz’de oldubittiye geçit yok
Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından yayımlanan 11 maddelik bildiride özetle şunlar kaydedildi:
Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi.
İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkati çekildi. Türkiye'nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi.
Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden İsrail yönetiminin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi.
(Rusya-Ukrayna Savaşı) Taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu.
Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edildi.
İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkati çekildi. Türkiye'nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtildi.
Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden İsrail yönetiminin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi.
(Rusya-Ukrayna Savaşı) Taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu.