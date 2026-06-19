‘Eğitimde dünyanın başarılı ülkeleri arasındayız’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin eğitim altyapısının son 23 yılda önemli ölçüde güçlendiğini ifade eden Erdoğan, dünyada eğitimde başarılı ülkeler incelendiğinde Türkiye'nin fiziki altyapı bakımından herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu: "Son 23 yılda eğitime yapılan yatırımlar meyvelerini verdi.

Türkiye, TIMSS ve PISA gibi uluslararası değerlendirmelerde her dönem yükseliş gösterdi. Bugün bazı alanlarda ilk 5'te, bazı alanlarda ilk 7'de ve ilk 10'da yer alan bir ülke konumuna geldik." Eğitimin yalnızca okul ortamında gerçekleşen bir süreç olmadığını kaydeden Erdoğan, bir çocuğun yetişmesinde aileye, sivil toplum kuruluşlarına ve toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü söyledi. İlim Yayma Vakfı olarak 2011'den bu yana eğitim yöneticileri ve öğretmenlere destek sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Erdoğan, sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler ve bilgi yarışmalarının çocukların gelişimini tamamlayıcı nitelik taşıdığını ifade etti. İş dünyasının üniversite mezunlarının uygulama deneyimi konusunda çeşitli sorunlar yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, bazı işverenlerin yeni mezunları yeniden eğitmek zorunda kaldığını söyledi.





'DÜNYANIN TOPLUMUMUZUN MERHAMETİNE İHTİYACI VAR'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Doğubayazıt'ta da İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin geçmişini bilmesinin şart olduğunu, bunun için de kitap okumaları gerektiğini anlatan Erdoğan, "Dünyanın tekrardan bizim şefkatli yaklaşımımıza, anlayışımıza ve bu toplumun merhametine ihtiyacı var. O merhamet toplumunun birikiminin yansıması olan kültürel öğelerimizi gençlerimiz tanısınlar. Emin olun ki tanıdıkları zaman seviyorlar. Biz yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz" dedi. Programda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Erdoğan'a tablo hediye etti.