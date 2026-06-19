Günaydın’ın tedbiri kaldırıldı, 8 vekilin itirazı reddedildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun dün saat 11.00'de başlayan toplantısında, daha önce disipline sevk edilen 9 milletvekilinin tedbir kararlarına itirazları değerlendirildi. Gökhan Günaydın'ın itirazı, hakkında herhangi bir soruşturma veya iddia bulunmadığı gerekçesiyle oybirliğiyle kabul edildi. Diğer 8 milletvekilinin itirazları ise reddedildi. Haklarında kesin ihraç talebiyle başlatılan disiplin süreçleri sürüyor. Aynı gün Ankara'daki Ulus Hali'ni ziyaret eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak butlan kararına ilişkin, "Butlanı yaptılar, sonra bizi polis marifetiyle binadan şutladılar" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca yeni parti hazırlıklarıyla ilgili olarak, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz öncesinin kritik olduğunu, ardından 40 günlük bir sürecin başlayacağını söyledi. ANKARA