HKÜ’de mezuniyet coşkusu: Köklü bir anlayışla değer üretiyoruz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2025-2026 akademik dönemi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Törene HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Rektör Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törende konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "Emekle, sabırla ve inançla tamamlanan bir eğitim yolculuğunun ardından, sevgili öğrencilerimizin mezuniyet heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız."

"Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum," dedi. Kalyoncu, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kurumsal stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. YÖK tarafından hazırlanan 2025-2030 Kalite Odaklı Süreç Yönetimi, Dijital Dönüşüm, Kurumsal Görünürlük ve Girişimcilik Eylem Planı; üniversitemizin geleceğe yönelik yol haritasını oluşturmaktadır. Öncelikli hedefimiz, kaliteyi kurumsal kültürümüzün parçası haline getirmektir," diye konuştu. Okul öncesinden yükseköğretime uzanan köklü bir anlayışla değer üretmeye çalıştıklarını söyleyen Kalyoncu, "Enerji verimliliği, su yönetimi, atık azaltımı ve karbon ayak izinin azaltılması konularında üniversitemiz yaşayan bir örnektir," diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Diploma ve plaketlerin verildiği tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.