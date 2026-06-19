Kemal Kılıçdaroğlu’ndan arınma mesajı: Partinin kirlilikten arınması lazım! Kurultay için tarih verdi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel görevden alınırken, CHP'de genel başkanlık görevine resmen geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"BENDEN KORKUYORLAR ÇÜNKÜ ARINMAYI YAPACAĞIM"

Özgür Özel ve ekibinin kendisinden korktuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararında sadece ben gelmiyorum. Eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden neden korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Partinin kirlilikten arınması lazım" dedi.

"PARAYI VEREN KİŞİLER BİZZAT BUNLARI İTİRAF EDİYOR"

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına da değinen Kılıçdaroğlu "İtiraflar var. Parayı veren kişiler bizzat bunları itiraf ediyor. Adam 'Ben sana şu saatte şurada rüşvet verdim' diyor. Telefonlar uyuşuyor, neden takip edilmiyor? Seferihisar Belediyesi'ndeki olayda tüm para transferleri tespit edilmiş. Ne diyeceğiz buna, siyasi mi diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

Olağanüstü kurultay değil, Olağan kurultay yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız mesele bu kadar basit"

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör