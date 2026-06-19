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  • Mersin Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mustafa Turgut dahil çok sayıfa kişi gözaltında

Mersin Silifke Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mustafa Turgut dahil çok sayıfa kişi gözaltında

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Mersin Silifke Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Mustafa Turgut dahil çok sayıfa kişi gözaltında
İHA

Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Mersin Silifke Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Mustafa Turgut dahil çok sayıfa kişi gözaltında

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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