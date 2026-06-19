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  • SON DAKİKA: Dolandırıcılık ve cinsel saldırı suçlarından tutuklu bulunan CHP'li Tanju Özcan partisinden istifa etti!

SON DAKİKA: Dolandırıcılık ve cinsel saldırı suçlarından tutuklu bulunan CHP'li Tanju Özcan partisinden istifa etti!

Yolsuzluk ve cinsel taciz suçlarından cezaevinde bulunan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Özcan’ın dilekçesinde, mevcut yönetimi tanımadığını ifade ettiğini dile getirdi.

SON DAKİKA: Dolandırıcılık ve cinsel saldırı suçlarından tutuklu bulunan CHP’li Tanju Özcan partisinden istifa etti!
Kerim CENGİL

Yolsuzluk ve cinsel taciz suçlarından cezaevinde bulunan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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Özcan, kaleme aldığı istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "İşgal altında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.
İşbu istifa dilekçemin hukuken ve siyaseten tanımadığım CHP Genel Merkezi'ne kayyum olarak atananlarca, kaydımın silinmesi için ulaştırılması amacıyla başkanlığınıza sunuyorum" dedi

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#TANJU ÖZCAN #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #CHP GENEL MERKEZİ

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