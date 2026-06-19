SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

FETÖ'nün paralel yapılanmasına yönelik sınır ötesi hukuki abluka genişliyor. Türkiye'nin terörle mücadele diplomasisi kapsamında, sığındıkları yabancı ülkelerden resmi olarak iadeleri talep edilen örgütün tepe yöneticileri ve operasyonel isimlerinin peşindeki adli takip derinleşti. Hain darbe girişiminden kumpas davalarına, soru hırsızlığından dijital casusluğa kadar tescilli suçlara imza atan ve iade evrakları kıtalar arası adli makamlara iletilen o kritik isimler yaşadıkları ülkelerden bir bir tekrar istenirken öncelik listesine göre dosyalar gönderildi. Hain darbe girişiminin 10. yılında dahi Ankara'nın nefesini ensesinde hissettirdiği o tepe firarilerin ülkeye ihanet etmekle suçlandıkları dosyaları SABAH yeniden ele aldı.

Ahmet Can

ADLİYE KORİDOLARINI PRESİNVANYA'Y BAĞLAYAN İSİM

Örgütün yargı imamı olarak faaliyet yürüten Ahmet Can, öğrencilik yıllarından itibaren yapı içerisinde yükselerek adliye yapılanmasını koordine eden kilit isim haline geldi. Örgütün yüksek yargıdaki HSYK gibi tüm kadrolaşma ve atama listelerini bizzat yöneten Can, bunları elebaşının onayına sunuyordu. Hukuk sistemini de örgüt çıkarları doğrultusunda manipüle eden ve usulsüz soruşturmalar için doğrudan elebaşı Gülen'den talimat alan Can, bu talimatlarla bilerek adaleti engellemeye çalıştı. Geçmişte Kuzey Irak ve Ortadoğu imamlığı görevlerini de üstlendi.