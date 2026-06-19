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  • SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

SON DAKİKA… Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün beyin takımıın Türkiye'ye getirilmesi için yargıdaki binlerce dosyayı yeniden ele aldı. Bakanlık, 52 kişiye ait iade dosyalarını güncelleyerek yaşadıkları yabancı devletlere yolladı. SABAH, öncelikli olarak iadesi istenen FETÖ’cülerin isimlerine ulaştı. O hainlerin arasında 110 milyon dolarını örgüte kaptıran sporculardan, elebaşının ölümü sonrası malikanede para kavgasına tutuşan kahyalara, fuatavni'nin siber mimarlarından soru hırsızı imamlara kadar pek çok isim vardı…

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…
Ali Rıza AKBULUT
SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

FETÖ'nün paralel yapılanmasına yönelik sınır ötesi hukuki abluka genişliyor. Türkiye'nin terörle mücadele diplomasisi kapsamında, sığındıkları yabancı ülkelerden resmi olarak iadeleri talep edilen örgütün tepe yöneticileri ve operasyonel isimlerinin peşindeki adli takip derinleşti. Hain darbe girişiminden kumpas davalarına, soru hırsızlığından dijital casusluğa kadar tescilli suçlara imza atan ve iade evrakları kıtalar arası adli makamlara iletilen o kritik isimler yaşadıkları ülkelerden bir bir tekrar istenirken öncelik listesine göre dosyalar gönderildi. Hain darbe girişiminin 10. yılında dahi Ankara'nın nefesini ensesinde hissettirdiği o tepe firarilerin ülkeye ihanet etmekle suçlandıkları dosyaları SABAH yeniden ele aldı.

Ahmet Can

ADLİYE KORİDOLARINI PRESİNVANYA'Y BAĞLAYAN İSİM

Örgütün yargı imamı olarak faaliyet yürüten Ahmet Can, öğrencilik yıllarından itibaren yapı içerisinde yükselerek adliye yapılanmasını koordine eden kilit isim haline geldi. Örgütün yüksek yargıdaki HSYK gibi tüm kadrolaşma ve atama listelerini bizzat yöneten Can, bunları elebaşının onayına sunuyordu. Hukuk sistemini de örgüt çıkarları doğrultusunda manipüle eden ve usulsüz soruşturmalar için doğrudan elebaşı Gülen'den talimat alan Can, bu talimatlarla bilerek adaleti engellemeye çalıştı. Geçmişte Kuzey Irak ve Ortadoğu imamlığı görevlerini de üstlendi.

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

Bekir Baz

FUATAVNİN ADMİNİ VE YARGI MANİPÜLASYONUNUN MİMARI

Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün propagandasını kamuoyuna hizmet olarak pazarlamaya çalışan ve medya yapılanmasının aktif isimleri arasında yer alan Bekir Baz ile yüzlerce devlet görevlisi ve sivil vatandaşı hukuksuz şekilde dinleterek özel hayatlarını deşifre eden Emrullah Uslu'nun iadesi için de adımlar atıldı.

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

Emrullah Uslu

Uslu'nun, örgütün siber ve sosyal medya operasyonlarında, özellikle devletin kozmik bilgilerini sızdıran fuatavni gibi hesapların arkasındaki lojistik güç olduğu biliniyor. Basın organlarını örgütün propaganda aygıtı olarak kullanarak algı operasyonları yürüten Bekir Baz'ın iadesi için hazırlanan kapsamlı dosya iki farklı tarihte ABD makamlarına sunulurken; "suç uydurma" ve "siyasal casusluk" gibi ağır suçlarla aranan, devletin gizli bilgilerini sızdırıp sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine faaliyetlerini sürdürüyor.

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SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

Celal Kara

17-25 ARALIK KUMPASININ FİRARİ MİMARI

Bakanlar ve iş insanları hakkında 17-25 Aralık'ta usulsüz soruşturmalar açarak hükümeti devirmeye teşebbüs eden eski savcı Celal Kara, örgütün en üst düzey operasyon ekibinde yer alıyor. Dönemin Başbakanı, Ekonomi, İçişleri ve AB Bakanını dinlettirerek bu kayıtları sızdırılmasını sağladı. Bir dönem TSK, Emniyet ve MİT imamlarının bağlı olduğu Kara, aynı zamanda örgütün tayin heyeti üyesi olarak bürokrasideki kadrolaşmayı yönetti. Kara ayrıca 17-25 Aralık dosyasının inandırıcı olması için 60 kişiye verdiği haksız gözaltı kararıyla biliniyor. Kara Gürcistan sınırından yine örgütün üst düzey savcısı Zekeriya Öz ile kaçtığı biliniyor.

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

Enes Kanter

PARKELERDEN İHANETİN REKLAMINA UZANAN YOL

NBA'de basketbol oynarken örgütün küresel halkla ilişkiler temsilcisi gibi hareket eden Enes Kanter, sosyal medya üzerinden teröristbaşına bağlılık yeminleri ederek açıkça propaganda yaptı. Bağlılığını ilan etmek için soyadını 'Gülen' olarak değiştirmek istediğini söyledi ve Türkiye'nin en çok aranan teröristler listesinde yer alan Kanter'in, Mozambik'teki örgüt okullarında gizli toplantılara katıldığı ve terörün finansmanı kapsamında 50 bin dolar tutarında himmet sağladı. Bu ifade iki farklı tanık ifadesiyle belgelendi. 2024'te çektiği bir görüntüde ise 110 milyon dolar gelirini örgütü verdiği söyledi.

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

Hallit Esendir

İHANETİN MEDYASI ZAMAN'IN SORUMLUSU 'BAŞYÜCELER' ÜYESİ

Örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'nin ilk genel yayın yönetmeni olan Halit Esendir, FETÖ'nün en yüksek karar organı olan 'Başyüceler Kurulu' (İstişare Heyeti) üyesi ve ana kadronun en eski isimlerinden biri. 1970'li yıllardan bu yana elebaşının yanında yer alarak militan devşirme merkezi olan 'Işık Evleri' ile eğitim yapılanmasının temellerini atan Esendir; Pakistan, Afganistan ve Orta Asya ülke imamlıklarını yürüterek örgütün uluslararası ağını genişletti. Yayın politikalarıyla örgüt ideolojisinin temellerini atan ve küresel stratejilerde söz sahibi olan Esendir'in Türkiye'ye teslim edilmesi için Almanya ve Özbekistan'ın ardından son olarak Arnavutluk'a da kapsamlı bir iade dosyası iletildi.

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

Mehmet Hanefi Sözen

GENÇLİĞİN GELECEĞİNİ ÇALAN SORU HIRSIZI

Fatih kod adını kullanan ve Ankara-Çankaya imamı olarak görev yapan Mehmet Hanefi Sözen, FETÖ'nün en büyük kitlesel suçlarından biri olan sınav sorularının çalınması olayının merkezinde yer alıyor. Başta ÖSS olmak üzere, binlerce adayın hakkının yenildiği 2010 KPSS sorularının sızdırılması davasında da kilit rol oynadığı HTS kayıtlarıyla deşifre edilen Sözen, kamu bürokrasisinin kalbi olan Çankaya'da örgütün sızma faaliyetlerini yönetti. Soruların örgüt üyelerine dağıtılmasını organize ederek binlerce gencin emeğini gasp ettiği tanık ifadeleriyle yargılandığı dosyaya dahil edilen Sözen hakkında hazırlanan iade evrakı, örgütün Güney Amerika yapılanmasına kaçtı. Türkiye onu Kolombiya'da tespit etti ve iadesini istedi.

SON DAKİKA… Türkiye FETÖ’cü hainlerin ensesinde! SABAH öncelikli iadesi istenen isimlere ulaştı: Enes Kanter, Fuatavni, Bekir Baz…

Necdet Başaran

PRENSİLVANYA MALİKANESİNİN KAHYASI

Örgütün en eski ve üst düzey yöneticileri arasında yer alan Necdet Başaran, geçmişte üstlendiği Avrupa ve Orta Asya imamlığı görevlerinin ardından, himmet adı altında toplanan devasa finansal kaynakların küresel yönetiminde aktif rol oynadı. Teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinin tüm idari işlerini, özel süreçlerini ve kozmik kozlarını elinde tutan Başaran, örgütün ekonomik yapısını güçlendiren en kilit isimlerden biri olarak biliniyor. Elebaşının ölümünün ardından örgüt içinde patlak veren 'para ve liderlik' kavgalarının da tam merkezinde yer alıyor. Başaran için, Hollanda'dan iadesi reddedildikten sonra, güncel ikametgahı olan ABD'de de tespit edilerek peş peşe iadesi istendi.

EĞİTİM SİSTEMİNE SIZAN FETÖ'NÜN SÖZDE BAKANI

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan ve elebaşının özel kurye görevini yürüten Sait Aksoy, örgüt içinde Mahrem Hizmetler Türkiye Talebe İmamı olarak biliniyor. TSK'nın eğitim birimlerinden sorumlu olan ve adeta bir Gölge Milli Eğitim Bakanı gibi hareket eden Aksoy'un, askeri ve polis okullarına öğrenci yerleştirme sürecini bizzat yönettiği biliniyor. Örgütün yurt içi ve yurt dışındaki tüm okullarından sorumluydu. FETÖ'nün eğitimdeki bir diğer ismi Ahmet Sait Yayla, Harran Üniversitesinde akademisyen olarak yer alırken yurtdışında katıldığı programlarda Türkiye'yi kötülediği ve ABD Kongresi dâhil uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine asılsız 'terör' suçlamaları içeren sunumlar yapmasıyla biliniyor.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#MİT #TÜRKİYE

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