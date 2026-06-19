'Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayım tarihinde yürürlüğe giren kanunun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği eklendi.
Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanunda, 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalanan 'Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanması uygun bulunduğu belirtildi. Yayım tarihinde yürürlüğe giren kanunun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği eklendi.
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