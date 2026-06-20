1453 Fetih Ruhu gençlerde yaşıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen "Fetih Ruhu Yarışmaları Ödül Töreni"nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eğitim politikalarına yönelik eleştirilere sert yanıt veren Tekin, Türkiye'de uzun yıllardır farklı isimlerle tanımlanan toplumsal bir ayrışma yaşandığını söyledi. Bu ayrışmanın en net örneklerinden birinin 1453'e bakışta ortaya çıktığını belirten Tekin, bir kesimin 1453'ü zulmün başlangıcı olarak gördüğünü, kendilerinin ise fetih olarak değerlendirdiğini vurguladı. Tekin, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesini istediklerini, bu anlayışın eğitim politikalarının temelini oluşturduğunu kaydetti. Yusuf Tekin, "Coğrafi keşifler" yerine "Sömürgeciliğin başlangıcı", "Haçlı seferleri" yerine ise "Haçlı saldırıları" ifadelerinin kullanılmasının da tepki topladığını dile getirdi.

RAMAZAN ETKİNLİĞİ VURGUSU

Bakan Tekin, okullarda ramazan etkinlikleri yapılmasına yönelik adımların da eleştirilere neden olduğunu belirterek buna rağmen geri adım atmayacaklarının mesajını verdi. Tören sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program öncesinde Yücel Arzen Hacıoğulları, Fetihname konseri verdi.