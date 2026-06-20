Adalar’da imar rantına soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik sit alanlarındaki kaçak yapılara ve ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığında göz yumulduğu ihbarları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve belediye çalışanları hakkında inceleme başlatıldı. Belediye başkanı ve yardımcıları dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Çalışmalar neticesinde Adalar'daki tarihi eser niteliğindeki yapılardaki kapsamlı tadilat ve inşai faaliyetlere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ayrıca ruhsata sahip olmayan işletmelere rüşvet karşılığında ruhsat verildiği veya bu işletmelere göz yumulduğu belirtildi.

Soruşturmada, belediye yetkililerinin ruhsatsız işletme ve kaçak yapılara kesilen yüksek cezaları rüşvet karşılığında evraklarda usulsüzlük yaparak düşürdüğü, ayrıca ruhsat almak isteyen vatandaşları kendi bağlantılı oldukları mimarlara yönlendirerek bu mimarlar aracılığıyla rüşvet topladığı ve sisteme dahil olanların işlemlerinin hızlandırılarak usulsüz ruhsat almalarının sağlandığı yönünde tespitlere yer verildi. Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, 40 ayrı eylemde toplam 47 şüphelinin yer aldığı belirlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın aralarında olduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.