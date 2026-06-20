‘Ankara’daki NATO zirvesi dönüm noktası olacak’
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güler, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hakkında "Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO Zirvesi'ni yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz" dedi.