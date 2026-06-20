Başkan Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2026
Mekânı cennet olsun.
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