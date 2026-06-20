Başkan Erdoğan'dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Yücel Paşmakçı için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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