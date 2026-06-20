Bizde darda kalanlara kol kanat germek var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nca deprem bölgesinde yürütülen "Eğitim ve Meslek Atölyeleri" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programına katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından sahada büyük bir özveriyle çalıştığını, sadece anlık ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp hayatı hızla onaracak kalıcı çözümler ürettiklerini söyledi. Erdoğan, sürdürülebilir bir iyileşmenin ancak eğitimle, üretimle ve nitelikli istihdamla mümkün olduğu inancıyla hareket eden vakfın Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve AFAD işbirliğiyle "İşim Gücüm Olsun Projesi"ni hayata geçirdiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Vakıf, 2023 yılında, konteyner kentlerde 6 tekstil ve 1 kuaför atölyesi kurarak işe başladı. Bugün ise depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında faaliyet gösteren 17 tekstil ve 15 kuaför atölyesiyle birlikte toplam 32 atölyemiz kadınlarımıza eğitim vermeyi sürdürüyor" diye konuştu. Her atölyede hayata yeniden tutunmanın, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin hikâyeleri yazıldığını kaydeden Emine Erdoğan, yaklaşık 7 aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin ustalık belgesi almaya hak kazandığını aktardı. Emine Erdoğan, "Mezunlar, bir yandan kamu yararına üretim yaparak gelir kazanacak, diğer yandan mesleki becerilerini geliştirmeye devam edecekler. Bununla birlikte program süresince İŞKUR, kursiyerlerin kalıcı istihdama kazandırılması için de çalışmalar yürütecek" değerlendirmesini yaptı.

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Sezai Karakoç'un "Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız" ifadesini aktaran Emine Erdoğan, "Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır. Bu sayede ortaya eşine az rastlanır bir hamiyet kültürü çıkmıştır. Vakfımız da bu geleneğin güçlü bir temsilcisidir. Vakfımız bu bilinçle, atölyelerimizden mezun olan ve kendi işyerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 işyerinin açılmasına destek olacak. İşyerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım edecekler. İşletme yönetimi, dijital okuryazarlık gibi alanlarda da eğitim verecekler" diye konuştu.

KALKINMA, DÖNÜŞÜM VE REFAH

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" formülüne yürekten inandıklarının altını çizen Emine Erdoğan, "Kadınların aile hayatlarını desteklemenin, eğitim ve iş hayatında önlerini açmanın çok önemli üç sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan ilki ekonomik kalkınma, ikincisi toplumsal dönüşüm, üçüncüsü ise müreffeh bir gelecektir. Dolayısıyla deprem bölgesinde kurulan atölyelerimiz, meslek eğitimi vermekten çok daha büyük bir vizyonun eseridir" dedi. Konuşmasında kursiyerlere seslenen Emine Erdoğan, "Çok zor günlerden geçtiniz. Yaşadığınız acıları, kayıpları, sıkıntıları milletçe paylaştık. Birlikte gözyaşı döktüğümüz gibi yaraları da birlikte sardık, sarmaya devam edeceğiz inşallah. Sizlerden ricam, bu atölyelerde edindiklerinize sahip çıkmanız, öğrendiklerinizi hayatınıza ve mesleğinize yansıtmanızdır. Sizin aklınıza koyduğunuz her hedefe ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.