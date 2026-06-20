Erdoğan, Wong’u kabul etti
Başkan Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u dün Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Başkan Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin, İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.