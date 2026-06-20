Eziyete dönen trafik rahatlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro İstasyonu'nda düzenlenen Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

İSTANBUL'U DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ: Açılışını yaptığımız Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu Halkalı-Arnavutköy kesiminin ülkemize, milletimize, hat üzerindeki yerleşim yerlerimize ve tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Sultan Fatih'in şehrine, yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendimize rehber kılarak aşkla hizmet ediyoruz. İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken saatte 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz.

EN UZUN VE EN HIZLI METRO HATTI: 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'ni iki ayrı koldan hayata geçirdik. 37.5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31.5 kilometrelik Halkalıİstanbul Havalimanı metrosunu şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı- Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri tamamlanmış oldu.

İSTANBUL İHMALE GELMEZ: İstanbul için raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4.5 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nın inşası sürüyor. İlaveten 6.3 kilometrelik Yavuztürk-Kazım Karabekir-TopağacıÜmraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak. Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça, İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun en büyük faydasını ise işe geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi adeta yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek. Milletin kaynakları; para kuleleri, baklava kutuları ve kişisel kariyer hesapları yerine, bugün burada olduğu gibi hizmete, esere ve yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbulluların yüzü gülmeye başlayacaktır. İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. İstanbul'un; gevşekliğe, umursamazlığa ve boş vermişliğe asla tahammülü olamaz. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un başta trafik olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın gözbebeği İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz.



SİZ ÖNCE ŞAİBESİZ KURULTAY YAPMAYI ÖĞRENİN



Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü dönüşümler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. Şimdi bir tanesi çıkmış, kendi kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirmekle itham ediyor. Bir defa, Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil; işte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının başaktörüdür. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin mücadelesini verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken, biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kaldırmaya çalıştık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken; biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.





31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ



ERDOĞAN, Halkalı istasyonundan sürücüsüz metroya binerek Kayaşehir'e kadar seyahat etti. Yaklaşık 8 dakika süren yolculuk sırasında gazetecilerle birlikte seyahat eden Erdoğan, "Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz" dedi.





5 YENİ İSTASYON



METRO hattının 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı- Arnavutköy kesiminde İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyon hizmete alındı. Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde yaşayan yaklaşık 1.5 milyon vatandaş, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin birçok noktasına doğrudan raylı sistem bağlantısıyla ulaşma imkânına kavuştu.



HALKALI-HAVALİMANI 30 DAKİKA



Hattın tamamlanmasıyla birlikte Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakika, Halkalı ile Gayrettepe arasındaki süre 57 dakika, Halkalı ile Kâğıthane arasındaki süre 54 dakika oldu. Başakşehir Metrokent'ten Kâğıthane'ye ise 48 dakikada gidilecek.



TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE EN HIZLI METRO HATTI



SAATTE 120 kilometre hıza ulaşabilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı, metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı hattı olma özelliğini taşıyor. Dünyadaki benzer projeler arasında da uzunluğu ve teknolojik altyapısıyla öne çıkan hat, İstanbul'da ulaşım ağını güçlendirecek.



'BİZİM ÇOCUKLARA BAŞARILAR'



Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacakları maçta bizim çocuklara başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan, üniversite sınavına girecek evlatlarımızı da düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum.