Haraç ağını itirafçı çökertti
Mersin'de, e-posta yoluyla gelen detaylı bir ihbarı mercek altına alan Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bir numaralı şüpheli ve "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddialarını en ince ayrıntısına kadar aydınlattı. Şafak operasyonuyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın detayı ise örgütün kuryeliğini yapan ve sonrasında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan belediye personelinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Dolar dolu rüşvet kutusunu bir akaryakıt istasyonunda bekleyen Silifke Belediye Başkanlığı makam aracına teslim ettiğini ifade eden itirafçı, bu sırada araçta Başkan Mustafa Turgut ve Turgut Ongun da bulunduğunu belirtti. Başsavcılık HTS (telefon sinyali), PTS (plaka tanıma sistemi) ve banka incelemeleriyle, rüşvetin teslim edildiği 18 Aralık 2025'te, Bora Tuğay'ın bankadan kutulara sığacak yüklü miktarda nakit para çektiği, kuryelerin telefon sinyallerinin saniye saniye teslimat adresleriyle uyuştuğu tespit etti. MASAK tarafından Başkan Mustafa Turgut'un banka hesapları incelendiğinde ise Nizamettin Ceylan tarafından "bağış" adı altında 12 farklı işlemde toplam 6 milyon 300 bin TL para gönderildiği ancak paranın belediyeye değil, Turgut'un şahsi harcamalarına gittiği belirlendi. -