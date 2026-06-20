İki askeri geminin teslimat töreni bugün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim töreni düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen CAm. ROMAN Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na; TCG KOÇHİSAR (P-1221) Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Teslimatlarla hem Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanacak hem de Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayii işbirliği yeni bir aşamaya taşınacak.