İnegöl’de enerjide sıfır maliyet dönemi
İnegöl Belediyesi'nin çevre dostu ve sürdürülebilir şehir hedefi doğrultusunda Modern Hayvan Pazarı çatısına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ile kurumun enerji maliyeti sıfırlandı. Belediyeye ait hizmet binaları, park ve bahçelerin de dahil olduğu 124 noktanın elektrik tüketimi tamamen bu projeyle karşılanır hale geldi. Bu sayede önemli bir tasarruf sağlanmış oldu. Hayata geçirilen GES projesi ile İnegöl Belediyesi aylık ortalama 1.2 milyon TL tasarruf elde eder hale geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu tür yenilenebilir enerji sistemlerinin çevreye de ekonomiye de katkısı büyük. 20 yılı aşkın süre enerji maliyetimiz olmayacak. Aynı zamanda GES sayesinde yılda 715 ton karbon salınımını engellemiş olacağız. Yani bu miktar ile yılda 11 bin ağacın kesilmesini önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla çevresel katkısı da çok ciddi" dedi.