Kahramanmaraş UNESCO’nun ‘Edebiyat Şehri’ oldu

Türkiye'nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" unvanını alan ilk kenti Kahramanmaraş için Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası tanıtım programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı organizasyonda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı paylaşıldı. Bakan Ersoy, Dulkadiroğulları ve Osmanlı döneminde halk ile divan edebiyatının eşsiz örneklerinin bu topraklarda kaleme döküldüğünü belirterek kentin köklü geçmişini aktardı.

Şehre "Edebiyat Şehri" denmesinin en büyük sebebi olan bu güçlü tarihsel bağın, Cumhuriyet sonrasında da kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Bu dönemde Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt ve Ali Kutlay'dan oluşan "Yedi Güzel Adam" akımının edebiyatımızda silinmez izler bıraktığını hatırlatan Ersoy, Abdurrahim Karakoç ve Aşık Mahzuni Şerif gibi ustalarla bu toprakların fikir mektebi olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy ayrıca, kültürel zenginliği gün yüzüne çıkarmak için Germanicia Antik Kenti ve Domuztepe Höyüğü kazılarını sürdürdüklerini müjdeledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 30 kütüphanenin onarıldığını ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi restorasyonunun sürdüğünü açıkladı.