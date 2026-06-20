‘Partiyi arındıracağım için benden korkuyorlar’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon yayınında, Manisa Milletvekili Özgür Özel'den Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya kadar birçok isme sert sözlerle yüklendi. Özel'in genel başkanlığı döneminde sosyal medya trollerine ve fondaş medyaya 755 milyon lira ödeme yapıldığını da teyit eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:
Arınmayı yapacağım diye benden korkuyorlar. Bu parti kirliliği kabul etmez.
38. Olağan Kurultay'dan hemen sonra Özgür Bey'e partinin içindeki bazı sorunları anlattım. Sorunlu bazı belediye başkanları hakkında partinin arşivinde raporlar var. Özgür Bey'e '4 belediye başkanını aday gösterme' demiştim.
Bir parti belediyeden para istemeyemez. Belediye başkanına 'Git rüşvet al' demektir bu. Nereden verecek başka bu parayı? Hazine'den gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu? Hiçbir gazeteci çıkıp, 'Sayın Özel siz bunu nasıl söylersiniz?' demiyor.
Bir genel başkan yardımcısı rüşvet aldığı iddialarına neden dava açmaz? Dava açamıyorsa ben bu adamı baştacı mı edeceğim?
İtirafçılar var. Kim bunlar? İş yaptıkları adamlar. İftira atılan kişiler dava açmak zorunda ama karşı dava açmıyorlar. Neden açmıyorlar? Açmıyorsa kabuldür bu.
Eğer bir kurultayı parayla satıyor alıyorsanız, bu bir milli güvenlik sorunudur. Ahlaki arınmayı bunun için söylüyorum.
Arınmayı yapacağım diye benden korkuyorlar. Bu parti kirliliği kabul etmez.
38. Olağan Kurultay'dan hemen sonra Özgür Bey'e partinin içindeki bazı sorunları anlattım. Sorunlu bazı belediye başkanları hakkında partinin arşivinde raporlar var. Özgür Bey'e '4 belediye başkanını aday gösterme' demiştim.
Bir parti belediyeden para istemeyemez. Belediye başkanına 'Git rüşvet al' demektir bu. Nereden verecek başka bu parayı? Hazine'den gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu? Hiçbir gazeteci çıkıp, 'Sayın Özel siz bunu nasıl söylersiniz?' demiyor.
Bir genel başkan yardımcısı rüşvet aldığı iddialarına neden dava açmaz? Dava açamıyorsa ben bu adamı baştacı mı edeceğim?
İtirafçılar var. Kim bunlar? İş yaptıkları adamlar. İftira atılan kişiler dava açmak zorunda ama karşı dava açmıyorlar. Neden açmıyorlar? Açmıyorsa kabuldür bu.
Eğer bir kurultayı parayla satıyor alıyorsanız, bu bir milli güvenlik sorunudur. Ahlaki arınmayı bunun için söylüyorum.