Sömürgeciliğin izleri bu sergide

Sömürgeciliğin tarihsel mirasını ve günümüzde devam eden etkilerini ele alan "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, İstanbul'da kapılarını açtı. İstanbul Valiliği ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, sömürgeciliğin bugün de ekonomik, kültürel ve dijital alanlarda etkisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. "Yağma" ve "Sömürü Mekaniği" başlıkları altında kurgulanan sergide ziyaretçiler, kültürel mirasın talanından emek sömürüsüne, doğal kaynakların kontrolünden dijital manipülasyona kadar uzanan geniş bir anlatıyla karşılaşıyor.

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