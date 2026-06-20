SON DAKİKA: CHP’de çatlak büyüyor! ABB pankart astı, Haymana Belediyesi kaldırdı! Bakan Kurum ziyareti sonrası mobbing iddiası...

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Haymana Aile Yaşam Merkezi önüne asılan ve ilçeye kazandırılan bazı hizmetlerin ABB tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan pankartlar, Haymana Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, pankartların gerekli izinler alınmadan asıldığı gerekçesiyle 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında işlem yapıldığı, pankartların gece saatlerinde sökülerek kaldırıldığı öğrenildi.

İDDİALAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Haymana kulislerinde uzun süredir, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından siyasi baskı ve mobbing uygulandığı yönünde iddialar konuşuluyordu. Son pankart kriziyle birlikte bu iddialar yeniden gündeme taşındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan pankartlarda, Haymana'ya kazandırılan çeşitli hizmetlerin ABB tarafından gerçekleştirildiğine vurgu yapılırken, söz konusu pankartların ilçe belediyesi ekiplerince kaldırılması, iki CHP'li belediye arasındaki görüş ayrılıklarının artık açık şekilde ortaya çıktığı şeklinde yorumlandı.



Leven Koç - Haymana Belediye Başkanı

LEVENT KOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un sosyal medya hesabından belediye tarafından hayata geçirilen hizmet ve projelere ilişkin peş peşe paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Söz konusu paylaşımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği mesaja karşı bir cevap niteliğinde değerlendirildi.

NİSAN AYINDAKİ ÖNERGE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2026 yılı Nisan ayı toplantılarında CHP Grup Sözcüsü Servet Akman tarafından, Haymana Belediyesi'ne yapılan yardımların araştırılması amacıyla önerge verildiğinin ortaya çıkması da dikkat çekti. Söz konusu girişim, parti içinde Haymana Belediyesi'ne yönelik rahatsızlığın daha önce de gündeme geldiği şeklinde yorumlandı.

MURAT KURUM ZİYARETİ SONRASI YAŞANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Pankart krizinin, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmesinin ardından yaşanması ise çeşitli değerlendirmeleri beraberinde getirdi. CHP'li bazı belediye başkanlarının merkezi yönetimle gerçekleştirdikleri temaslar sonrasında parti içerisinde eleştiri ve baskılarla karşı karşıya kaldıklarına ilişkin tartışmaların daha önce de kamuoyuna yansıdığı biliniyor.

Haymana'da yaşanan son gelişme, CHP'li belediyeler arasındaki uyum tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Haymana Belediyesi arasındaki ilişkilerin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.