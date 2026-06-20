Yeni yuvalarımız rüya gibi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından devlet kolları sıvadı. Yeniden inşa çalışmaları kapsamında, Çavdaroğlu Mahallesi ile Bigadiç ve Sındırgı'nın kırsal mahallelerinde, 736 afet konutu, 385 köy evi, 36 iş yeri ve 23 adet ahır olmak üzere toplam bin 180 bağımsız bölüm inşa edildi. Sosyal medya hesabından bölgedeki çalışmalara ilişkin görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelerin yeni konutlarına kısa süre içerisinde kavuşacağını belirtti.

Kurum, "Emine teyzemizin hayali, Adile teyzemizin hayallerinin de ötesi... 10 ay önce depremi yaşayan Sındırgı'da da çok şükür depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Görüntülerde yer alan hak sahibi Adile Ayyıldız, "Murat oğlum söz verdi. Hızlıca burayı yaptı, biz de hızlıca içine gireceğiz. Hayallerimden bile daha güzel olmuş" dedi. Emine Parlak ise "Bakan sözünü tuttu, kısa zamanda yaptılar. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Allah devletimize, milletimize güç, kuvvet, sağlık, sıhhat versin. Beklediğimizden daha güzel, çok şükür" diye konuştu.