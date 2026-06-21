Ağbaba’nın karakutusu tutuklandı

İzmir Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Seferihisar Belediyesi içindeki devasa bir yolsuzluk ve rüşvet ağını gün yüzüne çıkardı. Soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan gazeteci Evrim Ataman, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın yönetiminde kurulan ve "Rüşvet Havuzu" olarak adlandırılan sistemi tüm detaylarıyla deşifre etti. İki belediyeden aldığı ihale rüşvetlerini hesabından Veli Ağbaba'ya gönderen 15 yıllık danışmanı Özlem Akyılmaz ise tutuklandı. Ataman'ın beyanlarına göre; rüşvet pazarlıkları adliyenin tam karşısındaki bir emlak ofisinde yürütülüyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin bu havuzdan yüzde 10 pay alıyor. Şantaj amaçlı mühürlenen bir işyerinin açılması için istenen 2.5 milyon TL haracın bir kısmının sokak ortasında poşetle teslim edildiği, 10 bin euroluk kısmının ise bizzat başkan yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'a bir yemek masasında elden verildiği kayıtlara geçti. Benzer bir yöntemle iskân sorunu için müteahhitten önce 12 milyon TL istendiği, pazarlıkla 6 milyon TL'ye anlaşıldığı belirlendi. Veli Ağbaba'nın tutuklanan karakutusu Özlem Akyılmaz'ın hesabına doğrudan 500 bin TL aktarıldı. Bir gün sonra ise paranın Veli Ağbaba'nın şahsi banka hesabına aktarıldığı ortaya çıktı.



BURS YALANI ÇÖKTÜ

GÜZELBAHÇE Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da Akyılmaz'a 500 bin TL gönderdiği saptandı Akyılmaz bu paraya da "burs" derken, Nermin Günay ifadesinde parayı "seçim ofisi giderleri ve araç kiralama" için gönderdiğini söyleyerek "burs" savunmasını yalanladı. Özlem Akyılmaz, dijital inceleme için telefonunun şifresini polise vermeyi de reddetti.